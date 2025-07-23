شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مستقبل وطن بالحوامدية يتحول لمظاهرة حب وتأييد للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة الـحوامدية بمحافظة الجيزة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، جسّد مشاعر الولاء والانتماء للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وعبّر بوضوح عن دعم أبناء الحوامدية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية والبناء.

ورغم أن المؤتمر جاء في إطار دعم مرشحي حزب مستقبل وطن ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إلا أن ما لفت الأنظار كان حجم التفاعل الشعبي الذي تحوّل إلى مظاهرة حب لمصر ولقائدها، ورسالة دعم ووفاء للمشروع الوطني الذي يقوده سيادة الرئيس السيسي.

وقدّم المشاركون في المؤتمر تحية تقدير لكل مؤسسات الدولة، مؤكدين أن مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، وحرصًا على استكمال مسيرة البناء والاستقرار.

وختامًا، توجه المنظمون بالشكر والتقدير لأهالي الحوامدية، وكل أبناء محافظة الجيزة، على وعيهم السياسي، ومواقفهم الوطنية الصادقة، التي تؤكد دومًا أن شعب مصر هو السند الحقيقي للدولة في كل مرحلة.