شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية توزع طرودا غذائية على الأسر النازحة في غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

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وزعت اللجنة المصرية عددًا من الوجبات الغذائية على أهالي عشرات النازحين الفلسطينيين المقيمين في المخيم المصرى غزة وذلك بعدما فقدوا منازلهم في حرب الإبادة الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 111 شهيدا، مشيرة إلى ارتقاء 10 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.