بريطانيا تعاقب قادة عصابات تهريب البشر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في إطار حملة قمع عالمية، فرضت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء [23 يوليو] عقوبات على قادة عصابات تهريب بشر سيئة السمعة ومُمكّنيها، ووسطاء رئيسيين، ومُورّدي معدات تهريب البشر، وهي الأولى من نوعها التي تستهدف الهجرة غير النظامية.

فرضت المملكة المتحدة اليوم [23 يوليو] عقوبات على قادة عصابات، ووسطاء رئيسيين، ومُورّدي معدات تهريب البشر، وهي الأولى من نوعها التي تستهدف الهجرة غير النظامية.

تأتي هذه العقوبات في اليوم الأول من أول نظام عقوبات مُخصّص في المملكة المتحدة يستهدف الهجرة غير النظامية وجرائم الهجرة المُنظّمة.

يُمثّل هذا الإجراء أحدث خطوة في حملة الحكومة لتأمين حدود بريطانيا والحد من الهجرة غير النظامية، مُطبّقةً بذلك خطة التغيير.

تستهدف عقوبات اليوم الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب البشر ودفع الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، بدءًا من مورد قوارب صغيرة في آسيا، مرورًا بناقلي الأموال غير الرسميين عبر نظام الحوالة في الشرق الأوسط، ووصولًا إلى زعماء العصابات المتمركزين في البلقان وشمال أفريقيا.

وتغطي هذه العقوبات مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءًا من توريد قوارب صغيرة لأغراض التهريب، وصولًا إلى توريد جوازات سفر مزورة، ووسطاء يُسهّلون المدفوعات غير المشروعة عبر نظام الحوالة، وتهريب البشر عبر الشاحنات والقوارب الصغيرة، وصولًا إلى زعماء العصابات أنفسهم.

تعطيل تدفق الاموال

يمكن للعقوبات أن تُعطّل تدفق الأموال والمواد - بما في ذلك تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية وغيرها من الأصول - التي تسمح للعصابات الإجرامية المنظمة بإدارة هذه التجارة البغيضة.

تُعدّ هذه الخطط مثالًا رئيسيًا على استخدام وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لأساليب مبتكرة في السياسة الخارجية لتحقيق خطة الحكومة للتغيير. وسيكون هذا النظام أول نظام في العالم مُخصّص لاستهداف تهريب البشر وجرائم الهجرة المنظمة، حيث يُعدّ استغلال الأشخاص الضعفاء من قِبل المجرمين والشبكات المرتبطة بهم أحد العوامل الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.

كلام وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: تُمثل هذه الخطوة نقطة تحول في عمل الحكومة للتصدي لجرائم الهجرة المنظمة، والحد من الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، وتنفيذ خطة التغيير.

وأضاف: من أوروبا إلى آسيا، نُحارب مهربي البشر الذين يُسهّلون الهجرة غير النظامية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم، ونُجبرهم على دفع ثمن أفعالهم.

رسالتي إلى العصابات التي تُخاطر بأرواح الضعفاء بلا رحمة من أجل الربح هي: نحن نعرف من أنتم، وسنعمل مع شركائنا حول العالم لمحاسبتكم.

ومن بين الخاضعين للعقوبات اليوم بليدار لالا، وهو ألباني يُدير "عمليات بلجيكا" لجماعة إجرامية منظمة تُهرّب المهاجرين من بلجيكا عبر القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة.

كما فُرضت عقوبات على شركة في الصين أعلنت عن قواربها الصغيرة على منصة إلكترونية بغرض تهريب البشر بشكل صريح. القوارب المُعلن عنها هي من النوع الذي تستخدمه العصابات الإجرامية، حيث يُكدس المهاجرون فيها، قبل إرسالهم عبر القناة الإنجليزية في خطر كبير.

وتفرض المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على ألين باسيل، وهو مترجم شرطة سابق قاد شبكة تهريب كبيرة في صربيا، مُروِّعًا اللاجئين، بمساعدة رجال شرطة فاسدين. وتبيَّن لاحقًا أن باسيل كان يعيش في منزل في صربيا تُقدر قيمته بأكثر من مليون يورو، اشتراه بأموال انتُزعت من عدد لا يُحصى من المهاجرين اليائسين.

كما طُلب من محمد تطواني، الذي يُطلق على نفسه لقب "ملك هورغوس"، الإشراف بوحشية على مخيم للمهاجرين في هورغوس، صربيا، وقاد عصابة تهريب البشر في تطواني. ويُعرف تطواني وأتباعه بمعاملتهم العنيفة للاجئين الذين يرفضون خدماتهم أو لا يستطيعون دفع أجورها.

وتشمل حزمة العقوبات اليوم أيضًا أفرادًا مثل محمد خضير بيروت، وهو مصرفي حوالة متورط في شبكات تحويل أموال غير رسمية، يستخدمها مهربو البشر كوسيلة لأخذ الأموال من المهاجرين.

تهريب البشر المرتبط بالعراق

كوران أسعد جلال، عضو في جماعة إجرامية منظمة قامت بتهريب المهاجرين في شاحنات مبردة عبرت القناة الإنجليزية من فرنسا إلى المملكة المتحدة في عشر مناسبات على الأقل بين يناير ومارس 2019.

هيمن علي صالح، ساعد في تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة في مؤخرة الشاحنات.

ديدوان دازي، مهرب بشر يدير منازل آمنة للمهاجرين في شمال فرنسا قبل تهريبهم إلى المملكة المتحدة.

رومان رانياي، مهرب بشر عراقي مسؤول عن تهريب المهاجرين من آسيا إلى أوروبا.

آزاد خوشناو، لتزويده قوارب مطاطية ومحركات على متنها ومعدات بحرية أخرى لاستخدامها في تهريب المهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة.

نوزاد خوشناو، لتزويده عصابات في شمال فرنسا بمحركات خارجية وقوارب مطاطية ومعدات بحرية أخرى لاستخدامها في تهريب البشر إلى المملكة المتحدة.

نهاد محسن خوشناو، لتوفيره قوارب مطاطية ومحركات خارجية ومعدات بحرية أخرى يستخدمها المهاجرون لعبور القناة الإنجليزية من فرنسا.

شبكة الحوالة

محمد خضر بيروت، مصرفي حوالة يتحكم في مدفوعات الأشخاص الذين يتم تهريبهم من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا عبر تركيا.

مريوان جمال، يتحكم في حركة الأموال من خلال مصرفي حوالة، والذي يتولى مدفوعات مهربي البشر من المهاجرين في العراق.

رفيق شقلاوي، متورط في صيرفة الحوالة كمستشار للمهاجرين الذين يسعون لدفع أموال للمهربين الذين يديرون طرقًا إلى أوروبا عبر تركيا.

عصابات شمال أفريقيا العاملة في البلقان

عصابة كازاوي، شبكة تهريب بشر تُسيطر على طرق تهريب البشر من شمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروفة بفرض عقوبات قاسية على المهاجرين العاجزين عن الدفع.

عصابة تطواني، المعروفة بكونها واحدة من أعنف عصابات تهريب البشر في البلقان، يُقال إن أعضائها يحتجزون المهاجرين للحصول على فدية ويعتدون جنسيًا على النساء العاجزات عن دفع مستحقاتهن.

عصابة بلجيكا

بليدار لالا، يقود عصابة تهريب تنقل الأشخاص من بلجيكا عبر القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة.

ألين باسيل، مترجم شرطة سابق، أصبح، من خلال العنف والترهيب، زعيم شبكة تهريب بشر كبيرة.

محمد تطواني، زعيم عصابة "تطواني" والملقب بـ"ملك" هورغوس في صربيا.

ياسين المغربي الكساوي، زعيم عصابة "كزاوي".

عصابات البلقان التي تُزوّد بجوازات سفر مزورة:

عصابة كافاتش، منظمة جريمة منظمة في البلقان تُعرف باستخدامها جوازات سفر مزورة لتهريب أعضائها بين البلقان وتركيا.

عصابة شكالجاري، منظمة جريمة منظمة في الجبل الأسود تُهرّب المجرمين بين البلقان وتركيا.

داليبور تشورليك، يُزوّد بجوازات سفر ووثائق مزورة لاستخدامها في تهريب البشر الذي تقوم به عصابة كافاتش.

ألمير ياهوفيتش، عضو في عصابة كافاتش، المتورط في توريد جوازات سفر مزورة لأعضاء العصابة عبر الحدود.

ماركو بيتروفيتش، عضو في عصابة كافاتش التي تُزوّد بجوازات سفر وهويات مزورة لاستخدامها في تهريب البشر.

نيكولا فين، عضو في عصابة شكالجاري، يُساعد في تأمين جوازات سفر ووثائق سفر مزورة لاستخدامها في تهريب البشر.

راتكو زيفكوفيتش، أحد شركاء عصابة سكالجاري، التي تجمع جوازات سفر مزورة بغرض تهريب أفراد العصابة عبر الحدود.

ديان بافلوفيتش، عضو أو شريك مقرب من عصابة سكالجاري، التي تدعم تصنيع هويات وجوازات سفر مزورة.

وتم إدراج شركة ويهاي يامار لمنتجات الهواء الطلق ومقرها الصين، على قائمة العقوبات لتصنيعها قوارب مطاطية تُستخدم في تهريب البشر.