أوباما يوبَّخ ترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نادرًا ما يرد باراك أوباما على هجمات دونالد ترامب، لكن إحداها أثارت غضب الرئيس السابق.

أصدر مكتب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما توبيخًا نادرًا لدونالد ترامب بعد أن اتهمه الرئيس بارتكاب "خيانة" وتزوير انتخابات عامي 2016 و2020.

وقال باتريك رودنبوش، المتحدث باسم أوباما: "احترامًا لمنصب الرئاسة، لا يُكرم مكتبنا عادةً الهراء والمعلومات المضللة التي تتدفق باستمرار من البيت الأبيض".

وقال: لكن هذه الادعاءات شنيعة بما يكفي لتستحقّ ردًا واحدًا. هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه.

واضاف: أطلق ترامب هذه الادعاءات، دون تقديم أي دليل، في محاولة لتغيير مساره بعد أن سأله الصحفيون عن جيفري إبستين، المدان سابقًا بالاعتداء الجنسي.

وكان ترامب قال: حان الوقت لملاحقة الناس. لقد تم القبض على أوباما مباشرةً. ما فعلوه في عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ إجرامي للغاية. إنه إجرام على أعلى مستوى. لذا، هذه هي الأمور التي يجب التحدث عنها حقًا.

أضاف ترامب: "انظروا، إنه مذنب. إنه ليس سؤالًا". وقال: "كانت هذه خيانة. هذه كل كلمة يمكنك التفكير فيها. لقد حاولوا سرقة الانتخابات. حاولوا التعتيم على الانتخابات.

مزاعم

كان ترامب يشير إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة أطلقها اثنان من مسؤوليه، مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، بأن مسؤولي إدارة أوباما تآمروا لتقويض شرعية فوز ترامب في عام 2016.

وتزعم غابارد أن روسيا لم تسعَ للتدخل في انتخابات عام 2016 لصالح ترامب، على الرغم من التحقيقات العديدة التي أظهرت عكس ذلك.

وأضاف رودنبوش، المتحدث باسم أوباما: "لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يُقوّض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت على التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات. وقد تم تأكيد هذه النتائج في تقرير صدر عام 2020 عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، المكونة من الحزبين، برئاسة ماركو روبيو آنذاك".