أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "​مروحية إيرانية​ حذرت المدمرة فيتزجيرالد الأميركية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان"، لافتةً الى أن "المدمرة الأميركية هددت باستهداف المروحية الإيرانية لكن الدفاع الجوي تدخل وأصدر تحذيرا حاسما".

كانت هذه تفاصيل خبر "تسنيم": مروحية إيرانية حذرت المدمرة "فيتزجيرالد" الأميركية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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