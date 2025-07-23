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"تسنيم": مروحية إيرانية حذرت المدمرة "فيتزجيرالد" الأميركية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان

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"تسنيم": مروحية إيرانية حذرت المدمرة "فيتزجيرالد" الأميركية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "​مروحية إيرانية​ حذرت المدمرة فيتزجيرالد الأميركية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان"، لافتةً الى أن "المدمرة الأميركية هددت باستهداف المروحية الإيرانية لكن الدفاع الجوي تدخل وأصدر تحذيرا حاسما".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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