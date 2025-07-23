أعلن كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "​حماس​"، أننا "فجرنا عبوة في ناقلة جند صهيونية ودمرناها وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح شمال خان يونس في 12-07-2025".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": فجرنا عبوة في ناقلة جند صهيونية وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح شمال خان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.