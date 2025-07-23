تركيا تكشف عن موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في قصر سيراجان بإسطنبول، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء روسية. وسيبدأ الاجتماع في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو «00:16 بتوقيت غرينتش».

وفي تصريحات رسمية، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، توجه الوفد الروسي إلى إسطنبول لعقد هذه الجولة، موضحاً أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على قضايا مذكرات التفاهم المتعلقة بالتسوية واستمرار التبادلات الثنائية بين الطرفين.

وأشار بيسكوف إلى أن المناقشات ستتناول مشاريع مذكرات التفاهم التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية، بالإضافة إلى استمرار عملية تبادل أسرى الحرب، مع إمكانية طرح قضايا إضافية حسب الحاجة، على أن يتخذ رؤساء الوفود القرارات المناسبة.

وبحسب مصدر في الوفد الأوكراني، فإن بلاده تأمل في أن تتبنى روسيا «موقفا بناء» خلال المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من انقطاع المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث استؤنفت في مايو الماضي وأسفرت حتى الآن عن تبادل واسع لأسرى الحرب، شمل مؤخراً جنوداً شباباً دون سن الخامسة والعشرين ومصابين بجروح خطيرة.