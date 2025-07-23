شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ بالمطرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة مؤتمرا جماهيريا حاشد غدًا الخميس بمنطقة المطرية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، والقبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وعدد من القيادات الحزبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المرشحين الفرديين الذين تخوض بهم الأمانة سباق الشيوخ عن القاهرة.

ويأتي المؤتمر في إطار التحركات الميدانية المكثفة التي تنفذها أمانة الحزب بالقاهرة، برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين عام العاصمة، استعدادًا لانطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية بشكل منظم وفعال يعكس الصورة الحقيقية للحزب وامتداداته في الشارع المصري.

وأكد القبطان محمود جبر، أن المؤتمر يحمل عدة رسائل سياسية وتنظيمية مهمة، في مقدمتها التأكيد على أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات الشيوخ برؤية واضحة، ومجموعة من الكوادر الميدانية المشهود لها بالكفاءة والخبرة والارتباط الوثيق بالجماهير.

وأشار جبر إلى أن مرشحي الحزب عن القاهرة يمتلكون برامج انتخابية واقعية وطموحة، وتنوعًا سياسيًا ومهنيًا يعكس طبيعة العاصمة، مشددًا على أن حزب المؤتمر يعتمد على التنظيم القوي، والتواصل المباشر مع المواطنين، والانخراط في القضايا المجتمعية الحقيقية.

ويدفع حزب المؤتمر بخمسة مرشحين على المقاعد الفردية بالقاهرة، وهم: المهندس سالم سعيد مساعد رئيس لجنة الحكماء، والمستشار أحمد أنور رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللواء أحمد جوهر رئيس لجنة الأمن القومي، الدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور محمد سالم رئيس لجنة الطاقة.

في سياق آخر، تقدم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الحزب أن هذه الثورة التي قادها أبطال من أبناء القوات المسلحة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث وضعت أسس الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، ومهّدت الطريق لبناء دولة قوية تُعلي من قيمة المواطن وتدافع عن كرامته.

وأشاد حزب المؤتمر بالدور الوطني الذي يقوم به الرئيس السيسي في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة، مستلهمًا روح ثورة يوليو في تحقيق تطلعات الشعب المصري في التقدم والاستقرار،"حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها".