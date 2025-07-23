شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومى: ثورة يوليو محطة فاصلة في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

هنّأ المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي مثّلت نقطة تحول تاريخية أعادت رسم ملامح الدولة المصرية على أسس من الكرامة والسيادة والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن الرئيس السيسي جسّد بإخلاص ووعي امتدادًا حقيقيًا لمبادئ ثورة يوليو، من خلال مشروع وطني ضخم لإعادة بناء الدولة وتثبيت أركانها، وإطلاق نهضة تنموية غير مسبوقة، تعكس رؤية شاملة لتحقيق مستقبل مزدهر لكل المصريين.

وأضاف روفائيل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد حرصه على الاستمرار في نهج بناء دولة قوية ومستقرة، تستند إلى قيم السيادة والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت عليها الثورة العظيمة، وقال إن تأكيده على استكمال مسيرة التحرر والبناء يعكس وعيًا عميقًا بتحديات العصر وحاجة الوطن إلى وحدة وتكاتف الجميع لتحقيق التنمية الشاملة، وهو بذلك يربط بين إرث الأجداد وتطلعات الأجيال الجديدة، ما يعزز ثقة الشعب في قدرة قيادته على تحقيق مستقبل أفضل.

وقال روفائيل، إن هذه الثورة الخالدة لم تكن مجرد تحرك سياسي أو عسكري، بل كانت تعبيرًا عميقًا عن إرادة شعبٍ توق إلى التحرر من الاستعمار، والانعتاق من الفقر والظلم، فاستجابت القوات المسلحة لهذا النداء، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الكرامة الوطنية وبناء الدولة العصرية.

وأضاف روفائيل، أن ما فعله الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان نقطة البداية الحقيقية نحو دولة تملك قرارها، وتمنح أبناءها فرص العدالة والتكافؤ، مشيرًا إلى أن يوليو 1952 فتحت الباب واسعًا أمام حركة تحرر عربية وإفريقية قادتها مصر بفخر وريادة.

وأشار رئيس حزب مصر القومي، إلى أن الروح الوطنية التي فجّرتها ثورة يوليو تجسدت مرة أخرى في ثورة 30 يونيو 2013، حين قرر الشعب المصري، مدعومًا بجنوده الأوفياء، إنقاذ الوطن من الانزلاق إلى الفوضى، واستعادة مساره الوطني، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الضمانة الحقيقية لعبور تلك المرحلة المفصلية بأمان وثبات.