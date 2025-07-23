أميركا تحرق 10 ملايين دولارعبثاً..كيف؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أفادت مصادر أن الحكومة الأميركية تنفق 160 ألف دولار لحرق ما يقرب من 10 ملايين دولار من وسائل منع الحمل بدلاً من بيعها للأمم المتحدة لشحنها إلى الدول الفقيرة.

كشفت أربعة مصادر مطلعة بأنه سيتم حرق الغرسات والحبوب واللولب الرحمي في منشأة في فرنسا.

وُضعت هذه الإمدادات في مستودع في بلجيكا منذ قرار دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية في يناير وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ولن تنتهي صلاحيتها حتى أبريل 2027 وسبتمبر 2031، وفقًا لوثيقة داخلية تحققت منها ثلاثة مصادر.

وصرحت ثلاثة مصادر لرويترز بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة، عرض شراء وسائل منع الحمل بشكل مباشر.

وقال مصدر إن المحادثات انهارت بسبب عدم استجابة الولايات المتحدة.

وتطوعت منظمة MSI Reproductive Choices غير الربحية بدفع تكاليف إعادة تعبئة الإمدادات دون وضع علامة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عليها وشحنها إلى الدول المحتاجة، لكنها قالت إن إدارة ترامب رفضت ذلك.

وقالت سارة شو، المديرة المساعدة لشؤون المناصرة: "قيل لنا إن الحكومة الأمريكية لن تبيع الإمدادات إلا بقيمتها السوقية الكاملة".

وأعلنت وزارة الخارجية البلجيكية أنها أجرت محادثات مع السلطات الأمريكية و"استكشفت جميع الخيارات الممكنة لمنع التدمير، بما في ذلك النقل المؤقت".

وأضافت: "على الرغم من هذه الجهود، ومع الاحترام الكامل لشركائنا، لم نتمكن من تأمين بديل قابل للتطبيق".