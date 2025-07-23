استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج في مكتبه اليوم وفداً من شركة ​Eutelsat OneWeb​، أحد أبرز مزوّدي ​خدمات الإنترنت​ عبر الأقمار الاصطناعية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة. وعرض الوفد الخدمات التي تقدّمها الشركة في مجال الاتّصالات.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتّصالات استقبل وفدًا من شركة Eutelsat OneWeb لبحث خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.