استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه النائب ملحم الرياشي بحضور النائب وائل أبو فاعور، في كليمنصو. وبعد اللقاء، قال جعجع: "كانت جلسة مفيدة ومثمرة من كل النواحي". وأضاف: "الله يقدرنا جميعا على ما فيه خير".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بعد لقائه جنبلاط: الجلسة كانت مثمرة من كل النواحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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