ملك البحرين إلتقى الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر القضيبية، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عون للبحرين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه "استعرض الجانبان مسار العلاقات الأخوية الوثيقة، وسبل تعزيز ​التعاون المشترك​ في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، وأكدا الحرص المستمر على تنمية العلاقات البحرينية اللبنانية، والتطلع إلى دفعها للأمام بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين".

وأكد بن عيسى على "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البحرين ولبنان، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا، ونموًا مستمرًا على المستويات كافة".

وبحث الجانبان "مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما جرى بحث المستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة تجاهها".

وقال بن عيسى "بهذه المناسبة، نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة ​دبلوماسية​ بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وأكد على "أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعود عليهما بالخير والنفع. وهو أمر نحرص عليه دائمًا على صعيد العلاقات الثنائية".

وشدد على أن "البحرين تحرص دائمًا على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، إذ نؤكد على دعمنا الكامل للمساعي اللبنانية الهادفة إلى تعزيز السيادة والوحدة الوطنية . كما نجدد تأييدنا التام لجهود فخامتكم والحكومة اللبنانية، بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني، ويعيد للبنان مكانته الريادية في محيطه العربي والدولي".