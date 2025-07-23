بلدية حاصبيا اصدرت قرارا بمنع أصحاب المحلات التجارية من بيع السجائر الإلكترونية والمشروبات الروحية للقاصرين

اصدرت بلدية ​حاصبيا​ قرارا منعت بموجبه أصحاب المحلات التجارية بيع السجائر الإلكترونية والمشروبات الروحية للقاصرين. واكدت البلدية بأنها ستتخذ الادعاء الشخصي لدى السلطات المختصة تمهيدا لاقفال المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .

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