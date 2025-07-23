اللواء شقير يحث مع وفد "LAU" سبل التعاون والتقى قدامى الأمن العام لعرض أوضاعهم

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه وفداً من الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU" برئاسة رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، حيث تم البحث في سبُل التعاون والتنسيق والمساعدة في مجال الإتصالات بين المديرية والجامعة.

ثم إلتقى شقير وفداً من قدامى عسكريي الأمن العام، وعرض معهم أوضاع العسكريين المتقاعدين، وكيفية المحافظة على حقوقهم وحل مشاكلهم، وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعاً تذكارياً.