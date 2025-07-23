أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي حمل الرقم 2888/م.ب تاريخ 23-7-2025
جاء في الكتاب :"بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على الطلب المقدم من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت وفوج الإطفاء المتضررين من التفجير في 4 آب، المتضمن الموافقة على إقامة نشاط عبارة عن غرس أشجار زيتون من أجل تشجيرها على طول الخط الممتد من البوابة رقم 9 لمرفأ بيروت ولغاية الجسر الذي يربط المرفأ بمنعطف جسر الأشرفية مقابل تمثال المغترب، على ان تشّجر تلك الأشجار خلف التصوينة، كما سيتم وضع لوحة صخرية تحت كل شجرة محفور عليها إسم ضحية أو شهيد من الضحايا والشهداء الذين سقطوا من جراء التفجير في 4 آب 2020.، ومع العلم أنّ النشاط يتطلب إقفال جميع المؤسسات التجارية والمطاعم من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية التاسعة مساءً أثناء مرور المسيرة في المحلة".
واضاف :"نبلغكم موافقتنا على إقامة النشاط شرط عدم عرقلة حركة السير وتأمين شروط السلامة العامة وسلامة المشاركين وشرط المحافظة على مفروشات الأرصفة وعدم الحاق الضرر بالممتلكات العامة ".
كانت هذه تفاصيل خبر كتاب من محافظ بيروت الى قوى الامن بالموافقة على إقامة نشاط غرس أشجار زيتون لاهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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