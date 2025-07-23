مصدر لـ"النشرة": كل ما ذُكر عن ابلاغ "حزب الله" لبري رفضه للحلول شائعات لا اساس لها

قال مصدر مطّلع ل "النشرة" إنّ ما نُشر عن ابلاغ "​حزب الله​" رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه لن يسلم سلاحه، "حتى وإن تعهد أحد بذلك أو انسحبت إسرائيل"، هو غير صحيح اطلاقاً.

وذكّر المصدر بأن "التفاؤل يسود بعد لقاءات السفير الاميركي توم بارّاك مع المسؤولين اللبنانيين، وان الطروحات اللبنانية التي تفهّمها بارّاك، تعبّر عن الموقف اللبناني الموحّد، سواء في الورقة الرسمية التي قدّمها رئيس الجمهورية جوزاف عون، او في النقاش الايجابي بين برّي وبارّاك في عين التينة، وبالتالي لم يعترض احد عليها، لا حزب الله، ولا غيره، ولم يحصل لا ابلاغ ولا رسائل بهذا الاطار".

واستغرب المصدر المطّلع اثارة تلك الشائعات، ورجّح ان يكون متضررون من التفهّم الاميركي للموقف اللبناني، "هم وراء تسريب خبريات، لا اساس لها".