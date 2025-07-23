قائد الجيش استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان وتم إطلاق مشروع لدعم الجيش: سينعكس إيجابًا على أمن لبنان

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى إطلاق مشروع جديد لدعم الجيش ضمن إطار تعزيز الأمن، ومساعدة الأهالي في جنوب لبنان. وسيُنفَّذ هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
حضر حفل الإطلاق قائد الجيش وسفيرة الاتحاد الأوروبي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا أليكو، وممثلون عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL)، وعدد من الضباط.
وأكد العماد هيكل على "أهمية المشروع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية"، مشيرًا إلى أنه "سينعكس إيجابًا على أمن لبنان واستقراره".
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