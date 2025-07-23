سامي الجميّل: لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي

طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ​سامي الجميل​، بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي وليس المحاكم الاستثنائية، مسجلا اعتراضه على الطريقة وآلية إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق، وذلك خلال مداخلة جاءت لدى تصويت النواب على اقتراح إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح الى لجنة تحقيق.

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