"حزب الله" نفى بشكل قاطع ما نُشر حول جهوزيته للتصادم مع الدولة: أكاذيب وافتراءات عارية عن الصحة

نفت العلاقات الإعلامية في "​حزب الله​"، بـ"شكل قاطع ما ورد على احدى القنوات العربية من أخبار نُسبت ‏إلى حزب الله حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب"، مؤكدةً أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات هي عاريةً عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".‏

ودعت العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام إلى "تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف"، مشددةً على "أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة".‏

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر احدى القنوات العربية، بأن "حزب الله لن يمضي في أي قرار حتى لو تعهد به أي أحد"، لافتةً الى أن "حزب الله يقول إنه لم يسلّم سلاحه حتى لو انسحبت اسرائيل وجاهز للاصطدام مع الدولة".