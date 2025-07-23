شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحمامصى: أخوض معركة الانتخابات لخدمة البلد وليس من أجل المنصب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الحمامصى مرشح حزب الجبهة الوطنية فى القائمة الوطنية من أجل مصر، أخوض معركة الانتخابات لخدمة البلد ولأكون صوت لكل الشباب ولكل المواطنين وهذا عهد أمامكم وليس من أجل المنصب.



أحمد الحمامصى مرشح حزب الجبهة الوطنية

وقال أن كل الدول خايفة من مصر لأن لديها رئيس وطنى وقائد عظيم وجيش قوى وشرطة باسلة وشعب واعى مضيفا "لازم نكون عين صاحية ولازم نشارك أكتر ونساند الدولة اكتر ونتحدى أى حد يحاول مس البلد".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



بدء المؤتمر الجماهيرى لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة



ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات ورموز حزب الجبهة الوطنية، على رأسهم النائب محمود شعراوى نائب رئيس الحزب، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزى بحزب الجبهة الوطنية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال المركزية، والدكتورة سحر نصر أمينة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والمستشار محمد عمران أمين الشباب بالحزب.

كما يشارك اللواء أحمد ضيف صقر أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، والدكتور عماد خليل، أمين التواصل السياسى، والدكتور ياسر عبد المقصود أمين ريادة الأعمال ومرشح مجلس الشيوخ بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة، والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بالحزب.



حضور كثيف على مؤتمر حزب الجبهة بالهرم



ويدفع الحزب بثلاثة مرشحين بمحافظة الجيزة، أحمد الحمامصى، حسام سعيد، فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالنظام الفردى، محمود مرجان.

وشهد المؤتمر حضور الآلاف من أبناء محافظة الجيزة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، فى مشهد يعكس الحراك السياسى المتزايد قبيل الاستحقاق الدستورى المرتقب.

ويأتى المؤتمر فى إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، ومن أجل التعرف عن قرب على الرؤى والخطط التى يتبناها مرشحو الحزب، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.



ويؤمن الحزب أن التفاعل الشعبى هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية، مؤكدًا فى جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصرى والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة الالتفاف الوطنى خلف القيادة السياسية فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.



حضور كثيف على مؤتمر حزب الجبهة بالهرم



مؤتمر جماهيرى لحزب الجبهة بالجيزة



مؤتمر حزب الجبهة