مقتل 31 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (د ب أ)

قُتل 31 فلسطينياً بنيران وقصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر أمس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن إسرائيل استهدفت تجمعاً لفلسطينيين قرب نقطة توزيع مساعدات في منطقة وادي غزة وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ولفتت (وفا) إلى أن فلسطينيين قتلا وأصيب العشرات بجروح بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح.