«العدل الدولية»: توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - لاهاي (وكالات)

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة إدارية في الأمم المتحدة، أمس، أن «توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني»، وأن التغيّر المناخي «يُشكل تهديداً داهماً ووجودياً»، في أول رأي استشاري للمحكمة بشأن التزامات الدول لمواجهة التغير المناخي، والعواقب التي قد تواجهها إذا لم تقم بذلك.

وبالرغم من أن هذا الرأي استشاري فقط وغير ملزم، ويقع في أكثر من 500 صفحة، إلا أنه يعتبر نقطة تحول محتملة في قانون المناخ الدولي، وقد يكون له تأثير في تغيير العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.

كما أن إقرار البيئة المستدامة كحق من حقوق الإنسان يمهد الطريق لإجراءات قانونية أخرى، بما في ذلك عودة الدول إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة بعضها البعض.

وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا: «خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضرراً بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء.

وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي».