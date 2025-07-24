شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان ينفذ تدريبه الـ9 استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل محافظة سوهاج" المرتبة الثانية" على مستوى الجمهورية في عدد المرشحين بعد القاهرة، والأولى بين محافظات الصعيد، والأكثر تنافسية في تمثيل القوى السياسية، والأكبر من حيث تمثيل المستقلين على مستوى الجنوب، والثالثة جمهوريًا في عدد المرشحين المستقلين، لذلك نفذ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تدريبه التاسع لمتابعيه والثاني داخل المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية تواصل بـ"ساقلته" في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شهد التدريب الذى قام به طارق فراج الخبير الحقوقي حضور عدد من المتابعين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني، وركز على تأهيل المشاركين على قواعد وأسس المتابعة الانتخابية، وآليات رصد الانتهاكات، والتعامل مع اللجان الانتخابية، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات يعقدها الائتلاف في عدد من المحافظات، بهدف تمكين المتابعين من أداء دورهم الرقابي بفعالية، ونشر ثقافة المشاركة الديمقراطية، ودعم المسار الانتخابي القائم على النزاهة وحقوق الإنسان.



