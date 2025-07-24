اشار رئيس اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الحمر اللبناني ميشال موسى الى ان "اللجنة اجتمعت حيث عدلت بعض المواد وسوف يستكمل العمل على مواد اخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر موسى: اللجنة الفرعية تابعت درس اقتراح قانون تنظيم الصليب الأحمر وعدّلت بعض مواده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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