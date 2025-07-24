"النشرة": تحليق للطيران المسيّر والحربي الإسرائيلي فوق النبطية والبقاع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرتَين إسرائيليّتَين تحلّقان في أجواء مدينة النبطية، زبدين، كفرجوز والجوار". من جهته، أشار مراسل "النشرة" في البقاع، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق البقاع".

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