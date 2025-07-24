وفد بلدية زغرتا- إهدن عرض مع رسامني شؤونا إنمائية ومشاريع حيوية تخص المنطقة

أعلنت بلدية زغرتا- إهدن، في بيان، أنّ "وفدًا منها برئاسة رئيس المجلس البلدي بيارو زخيا الدويهي يرافقه عضو المجلس ريمون دحدح، التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​، حيث عرضا مجموعةً من المشاريع الحيويّة الّتي تخص المنطقة. وقد أبدى الوزير اهتمامًا خاصًّا بمشروع تعبيد طريق في منطقة البعول، وهي ضروريّة وملحّة لأغراض زراعيّة واستثماريّة".

وأشاد الدويهي بـ"انفتاح رسامني على جميع البلديّات، والوقت الّذي يخصّصه لكل واحدة لمناقشة حاجاتها ومشاريعها ومتطلّباتها"، منوّهًا بـ"إصغائه باهتمام كبير وتجاوب لمشروع الطّريق الضيّق والوحيد (لا يتعدّى عرضه الخمسة أمتار) الّذي يربط بقوفا بإهدن، وتأكيد تأهيل طريق موجود بديل يربط بقوفا بإهدن".

ولفتت البلديّة إلى أنّ "الوفد عرض مع رسامني مشروع إنشاء جسر عند مستديرة العقبة، لتسهيل حركة المرور بين العقبة والقضاء في زغرتا، مشيرًا إلى أنّه سينظر في حجم كلفته"، مبيّنةً أنّ "الوفد عرض أيضًا مشروع استكمال الطّريق القائم في محلّة العبي- زغرتا قرب كنيسة مار يوسف، لتمكين الأهالي من ولوجه بعد تعبيده. كذلك تطرّق الاجتماع إلى التذكير بمشاريع تعبيد طرقات داخليّة في إهدن، كان قد سعى إلى تنفيذها في وقت سابق النّائب طوني فرنجية، وقد جرى طلب تنفيذها بأسرع وقت".