دريان زار الرئيس عون: لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحد اللبنانيون

أشار مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، بعد زيارته رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، إلى أنّ "اللّقاء مع الرّئيس عون مميّز وتواصُلنا معه دائم ومستمرّ، ونمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة"، مبيّنًا "أنّنا تبادلنا معه وجهات النّظر حول ما يمكن القيام به من أجل حماية لبنان، وكان هناك توافق تام في الرّؤية".

وأوضح أنّ "الرّئيس عون أكّد حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم، وإصراره على المضي به قدمًا، وهذا أمر مهمّ للحفاظ على استقرار وأمن لبنان"، مركّزًا على أنّ "القرار 1701 نُفّذ فقط من الجانب اللّبناني فقط، فيما لم تقم إسرائيل بتنفيذه بل على مدى السّنوات الماضية خرقته كثيرًا. واتفاق وقف إطلاق النّار التزم به لبنان، لكن إسرائيل لم تلتزم به إلى الآن، وتقوم بخروقات واعتداءات يوميّة على أهلنا في الجنوب وغيره من المناطق اللّبنانيّة".

ولفت دريان إلى "أنّنا أكّدنا مع الرّئيس عون أنّ أقوى سلاح بوجه إسرائيل هو وحدة اللّبنانيّين. فلبنان بوحدته، لن يستطيع أحد أن يمرّر أي مشروع تقسيمي أوتفتيتي يفرّق بين أبناء الوطن الواحد"، مشدّدًا على أنّ "الرّئيس عون يقوم بواجباته الدّستوريّة على أكمل وجه، ولا شك أنّنا جميعًا نلاحظ ما يقوم به في الدّاخل اللّبناني، وما يقوم به أيضًا من لقاءات عربية وأجنبيّة، من أجل أن يكون لبنان حاضرًا عربيًّا ودوليًّا، ونتمنّى له كل التوفيق بمهامه".