الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد معها الشعور بالحر، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الجمعة غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد معها الشعور بالحر، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة".

ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة و نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.".

واوضحت ان "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل واستمرار تكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة".