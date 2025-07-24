"هآرتس": 6 إصابات نتيجة عملية دهس في كفار يونا وسط إسرائيل

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، بوقوع "6 إصابات نتيجة عمليّة دهس في كفار يونا وسط إسرائيل". من جهتها، أشارت القناة 12 الإسرائيليّة، إلى أنّ "سائق المركبة الّتي دهست إسرائيليّين في كفار يونا هرب من الموقع، والشّرطة تحقّق في الحادث"، لافتةً إلى أنّ "الشّرطة تستعين بمروحيّات لملاحقة الشتبه به".

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