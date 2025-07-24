كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أنّ "المصابين في عمليّة الدّهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطّة الحافلات بكفار يونا"، مشيرةً إلى أنّ "وحدات خاصّة إسرائيليّة تشارك في البحث عن منفّذ عمليّة الدّهس".
ونقلت عن متحدّث باسم الشّرطة الإشرائيليّة، قوله إنّه "تمّ العثور على المركبة الّتي نفّذت عمليّة الدّهس، وفرار المنفّذ".
في السّياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، أنّ "فرقة الضفة الغربية تنصب حواجز، في محاولة للقبض على السّائق الشتبه به".
وكانت قد نقلت عن الإسعاف الإسرائيلي، أنّه "تمّ نقل 9 مصابين من موقع الدّهس في كفار يونا، 6 جروحهم متوسّطة و3 طفيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: المصابون بعملية الدهس هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا وفرار المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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