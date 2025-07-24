إعلام إسرائيلي: المصابون بعملية الدهس هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا وفرار المنفذ

كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أنّ "المصابين في عمليّة الدّهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطّة الحافلات بكفار يونا"، مشيرةً إلى أنّ "وحدات خاصّة إسرائيليّة تشارك في البحث عن منفّذ عمليّة الدّهس".

ونقلت عن متحدّث باسم الشّرطة الإشرائيليّة، قوله إنّه "تمّ العثور على المركبة الّتي نفّذت عمليّة الدّهس، وفرار المنفّذ".

في السّياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، أنّ "فرقة الضفة الغربية تنصب حواجز، في محاولة للقبض على السّائق الشتبه به".

وكانت قد نقلت عن الإسعاف الإسرائيلي، أنّه "تمّ نقل 9 مصابين من موقع الدّهس في كفار يونا، 6 جروحهم متوسّطة و3 طفيفة".