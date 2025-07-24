مقتل شخصين وإجلاء مئات السكان جراء حريق غابات هائل في قبرص

قُتل شخصان وأجلي المئات جراء حريق غابات هائل اندلع في جنوب قبرص، مدمرا منازل ومهددا تجمعات سكنية وسط موجة حر شديدة.

ودمرت مساحة لا تقل عن 100 كيلومتر مربع، في منطقة منتجة للنبيذ شمال مدينة ليماسول بعد اندلاع الحريق.

وعثر على شخصين ميتين في سيارة محترقة، محاصرين بسبب الحريق، وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، وفقا للشرطة.

وصرحت السلطات بأنه من السابق لأوانه تقديم سرد دقيق للأضرار، أو سبب اندلاع الحريق.

واشار المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أندرياس كيتيس، الى اننا "نتحدث عن رياح عاتية للغاية، مع هبات متبادلة باستمرار".

وبلغت درجات الحرارة في الجزيرة ذروتها عند 43 درجة مئوية (109.4 فهرنهايت) أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذير من الطقس.