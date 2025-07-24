تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الروسية إن طائرة ركاب على متنها 49 شخصا تحطمت في شرق روسيا.وعثر عناصر الإنقاذ في روسيا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من اليوم في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الخميس.

وكتبت الوزارة على تلغرام "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق" والتي كانت تقل 49 شخصا.

وبدأت فرق الإنقاذ البحث عن طائرة ركاب اختفت عن الرادار في أقصى شرق روسيا. وبحسب وكالات أنباء روسية اليوم الخميس، كانت الطائرة من طراز "إيه إن24-" في طريقها من بلاجوفيشتشينسك إلى تيندا في منطقة آمور على الحدود مع الصين عندما اختفت عن الرادار على مقربة من وجهتها.

وبحسب حاكم المنطقة، فاسيلي أورلوف، يوجد على متن الطائرة 49 شخصا، من بينهم أطفال. وتعد طائرة "إيه إن24-" واحدة من أقدم طائرات الركاب التي لا تزال قيد التشغيل في العالم.