دبوسي: التحضير لإنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي بالشمال كمركز أبحاث وتدريب متكامل

أكّد غرفة التجارة والصّناعة والزّراعة في طرابلس والشّمال توفيق دبوسي، خلال استضافة الغرفة مؤتمر "AI in Lebanon Conference" عن الذكاء الاصطناعي، برعاية وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة، أنّ "انعقاد المؤتمر في طرابلس هو تأكيد دورنا كجزء لا يتجزّأ من منظومة التعاون العربي المشترك".
وأشار إلى أنّ "الذّكاء الاصطناعي فرصة لتحويل التحدّيات إلى نجاحات. ونؤمن بأنّ الحياة إرادة، والإيمان بالذّات هو سرّ الصّمود، وطرابلس الكبرى ستكون نافذة لبنان على المستقبل ومنصّة وطنيّة اقتصاديّة جديدة ترتكز على الابتكار والإبداع".
وكشف دبوسي عن "خطوة استراتيجيّة لغرفة طرابلس الكبرى، تمثّلت بالتحضير لإنشاء أكاديميّة للذّكاء الاصطناعي في شمال لبنان، كمركز أبحاث وتدريب متكامل، إضافةً إلى مشروع للزّراعة الذّكيّة"، لافتًا إلى أنّ "الغرفة تواصل العمل من خلال مشاريع استراتيجيّة تعزّز بناء شبكة العلاقات العلميّة والتكنولوجيّة، وإقامة شراكات تخدم لبنان والمنطقة".
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