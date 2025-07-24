رئيس الطيران المدني السوري: قررنا إعادة تأهيل المطارات الخمسة وتحويل مطار مزة العسكري الى مدني

اشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري في كلمة خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الى أن "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 مليون مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى 2 مليون مسافر سنوياً وهذه فرص استثمارية واعدة. كما قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني".

في سياق اخر، اشار وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في كلمة خلال المنتدى، الى أن "المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا".

وأضاف أن "سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي".