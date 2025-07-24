"ا ف ب" و"إيه بي" و"رويترز" و"بي بي سي" طالبت إسرائيل بمنح الصحافيين حرية الوصول الى غزة

أطلقت وكالات "فرانس برس" و"إيه بي" و"رويترز" بالإضافة إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نداء مشتركا لإسرائيل طالبت فيه بـ"السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه"، في وقت حذرت منظمات غير حكومية بإنه يواجه خطر المجاعة بعد 21 شهرا من الحرب.

وذكرت وسائل الإعلام في بيان مشترك، "نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم" وأضافت "ندعو السلطات الإسرائيلية مجددا إلى السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه".