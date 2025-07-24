الجزيرة: قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع أسلحة بريف إدلب

افادت قناة "الجزيرة"، عن "سقوط قتلى وجرحى جراء ​انفجار​ مستودع أسلحة بريف ​إدلب​". وكانت قد افادت قناة "الإخبارية السورية"، عن "انفجار مجهول السبب هز مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها".

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