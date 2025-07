فيديو.. أولى اللقطات الجوية لتحطم طائرة ركاب روسية "مفقودة" تقل 49 شخصا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: في مأساة جوية جديدة، عثرت فرق الإنقاذ الروسية على حطام طائرة ركاب من طراز "أنتونوف-24"، كانت قد اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من يوم الخميس، أثناء تحليقها فوق أقصى الشرق الروسي.

وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أن مروحية من طراز "مي-8"، تابعة لهيئة الطيران المدني "روسافياتسيا"، هي من اكتشفت موقع الحطام المحترق للطائرة، التي كانت تقل 49 شخصًا على متنها.

The wreckage of the crashed plane in Russia was captured from the air.



According to initial reports, there were 49 people on board: no survivors.