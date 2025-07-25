دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إسرائيل إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكداً ضرورة بذل كل جهد ممكن لحماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة. وأكد ألبانيز أن قطاع غزة يعيش "كارثة إنسانية"، مشيراً إلى أن منع إسرائيل دخول المساعدات وقتل المدنيين "أمر لا يمكن تجاهله". وشدد على أن أستراليا تواصل دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى تسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا: غزة تعيش كارثة إنسانية ومنع إسرائيل للمساعدات وقتلها للمدنيين لا يمكن تجاهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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