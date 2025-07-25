شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: أكاذيب الإخوان الإرهابية تتكسر أمام الحقائق على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن ما تبثه جماعة الإخوان من شائعات ليس جديدًا، لكنه يتجدد مع كل إنجاز تحققه الدولة المصرية. وأوضح أن الجماعة تحاول دائمًا تصدير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، لكنها تصطدم بالحقائق الميدانية التي يراها العالم في المؤشرات الدولية والتقارير الرسمية.

وأشار البرديسي إلى أن الإخوان تستثمر في التضليل الرقمي عبر نشر مواد إعلامية على منصات التواصل تهدف إلى إثارة الشكوك حول مشروعات كبرى مثل محور قناة السويس وتوسيع شبكات الطرق والكهرباء، متجاهلة الإشادات العالمية التي تعتبر هذه المشروعات نموذجًا للتنمية السريعة.

ولفت إلى أن هذه الجماعة تعتمد على خطاب دعائي موجه للعالم الخارجي لتشويه صورة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية، في محاولة لعرقلة أي تدفق استثماري جديد. ومع ذلك، أوضح البرديسي أن تلك المحاولات باءت بالفشل لأن الحقائق أقوى من الأكاذيب، ولأن الدولة المصرية تحرص على الشفافية والإعلان عن نتائج مشروعاتها بشكل دوري.

وأكد أن الأكاذيب الإخوانية ستظل تتكسر أمام الإرادة السياسية القوية، وأن الرأي العام المصري أصبح أكثر وعيًا، بينما المجتمع الدولي يدرك حجم الجهود التنموية التي تجري على الأرض في مصر.

