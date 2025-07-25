شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يشيد بجهود الدولة المصرية في إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية، ومع تصاعد حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق جرّاء العدوان الإسرائيلي والقيود الصارمة المفروضة على إدخال المساعدات وفتح المعابر، يُثمن حزب الجبهة الوطنية التحركات المصرية الجادة والموقف الوطني والإنساني الثابت الذي تنتهجه القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على إعادة إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، رغم التحديات والضغوط الشديدة المفروضة من الجانب الإسرائيلي.

وتأتي هذه الجهود المصرية انطلاقًا من الدور التاريخي الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يعكس ريادتها الإقليمية والإنسانية، ويُجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، والعمل بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناتهم، وفتح قنوات الدعم والمساندة في أحلك الظروف.

وفي هذا الإطار، يُشيد الحزب بالدور الحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، بوصفه الذراع الإنسانية للدولة المصرية، من خلال تنسيق عمليات الإغاثة، وتجهيز قوافل المساعدات، والتعاون المستمر مع الجهات الدولية لضمان إيصال الدعم للمناطق الأكثر تضررًا داخل قطاع غزة.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية دعمه الكامل لهذه الجهود المشرفة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية، والضغط لوقف العدوان على المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي.

كما يدعو الحزب إلى تعزيز الاصطفاف العربي والإقليمي خلف الموقف المصري، الذي يجمع بين القوة الدبلوماسية، والحس الإنساني، والحرص على استقرار المنطقة.

تحيا مصر حرة قوية، وتحيا فلسطين صامدة أبية.