شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يثمن نجاح مصر فى إعادة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الحرية المصري بما حققته الدولة المصرية من نجاح كبير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التحديات والصعوبات، وهو ما يُعد استمرارًا للدور المصري المشرّف في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وفتح معبر رفح لعبور آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الطبية.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تُعبر عن النهج الإنساني والدبلوماسي المسؤول الذي تتبناه مصر في تعاملها مع الأزمة، وتعكس الحرص المصري الحقيقي على حقن دماء الفلسطينيين، وإنقاذ الجرحى، وكسر الحصار الجائر المفروض على غزة.

كما أكد "مهنى"، على تضامنه الكامل وتأييده المطلق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 24 يوليو 2025، والذي جاء بمثابة رد رادع على الحملات الدعائية المغرضة التي تستهدف النيل من الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما ورد في البيان يُجسد الموقف الوطني والقومي الثابت لمصر قيادةً وشعبًا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويرد على كل محاولات التشويه والتزييف التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة، في محاولة يائسة للنيل من جهود مصر النبيلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

كما ثمن نائب رئيس حزب الحرية المصري، مواصلة مصر لجهودها السياسية على الساحة الدولية لإعادة إعمار القطاع، واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، وتحقيق التهدئة، والتصدي لمحاولات التهجير القسري والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أن مصر ستبقى السند الحقيقي والداعم الصادق للقضية الفلسطينية العادلة، ولن تنجح أية محاولات مغرضة في التقليل من مكانتها أو النيل من مصداقية دورها.