اختُتمت في بلدة إهدن دورة مكثفة في فن كتابة الأيقونات البيزنطية المقدسة، نظّمتها جمعية "شموع الأمل" للسنة العاشرة على التوالي، بالتعاون مع المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، واستمرت على مدى عشرة أيام في مركز الجمعية.
وشهد اليوم الختامي رتبة تبريك الأيقونات، التي ترأسها مدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود، بحضور رئيسة الجمعية السيّدة هند مرعب، وعدد من أعضاء الجمعية والمشاركين في الدورة. وبعد تلاوة الإنجيل.
وألقى الأب بوعبود عظة تناول فيها البُعد اللاهوتي والروحي لفن الأيقونة، فقال: "إنه لمن دواعي سروري أن نحتفل معكم بهذه الرتبة للسنة العاشرة على التوالي. هذه الفترة نعتبرها مقدسة ومباركة في تعلّم أصول كتابة الأيقونات. وقد واظب المعهد والجمعية على هذا العمل، إيمانًا منّا بأن الفن هو للجميع، وأن فن كتابة الأيقونة هو فن مقدس يرتقي بنا إلى السماوات". وأضاف: "يندرج هذا العمل ضمن سعينا للوصول إلى المدن والقرى، ليكون هذا الفن في متناول الجميع، ويتعرفوا إليه عن قرب".
وفي ختام الرتبة، شكرت رئيسة الجمعية السيّدة هند مرعب الأب بوعبود على جهوده، كما شكرت المشاركين، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح، وللمعهد الفني الأنطوني مزيدًا من الازدهار والتقدّم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بوعبود في ختام دورة كتابة الأيقونات في إهدن: فنّ الأيقونة مقدّس ويرتقي بنا إلى السماوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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