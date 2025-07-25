شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: مصادقة الكنيست على ضم الضفة الغربية يهدد بتصعيد التوترات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا أن اتخاذ هذة الخطوة هو تعد سافر على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لنسف القضية الفلسطينية، كما أنه مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني ولقرارات الشرعية والدولية.

وأكد اللواء طارق نصير، علي أن أي محاولة من الكيان الصهيوني لتغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة تماما، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، مشددا على أن هذه الخطوة غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد.

وطالب "نصير"، المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وتعوق الجهود التي تبذلها مصر في إحلال السلام الشامل َوالعادل بين الفلسطينيين َوالاحتلال الصهيوني الغاشم.