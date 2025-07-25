فيضان يحاصر أشخاصاً في قرية جبلية بنيو مكسيكو

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سقوط أمطار غزيرة مجدداً أمس الخميس إلى حدوث فيضان مفاجئ في قرية رويدوسو الجبلية بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مما أدى إلى إغلاق الطرق وإنقاذ خمسة أشخاص على الأقل، كانوا محاصرين بسبب اندفاع المياه. وتعاني المنطقة الواقعة جنوبي نيو مكسيكو في الصيف الحالي من سوء أحوال الطقس، حيث تتسبب عواصف رعدية في هطول أمطار أكثر مما تتحمله سفوح الجبال.

وجرّدت حرائق الغابات السابقة التلال من الأشجار والمزروعات، مما جعل منطقة رويدوسو عرضة للفيضانات المتكررة.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم ولحقت أضرار بمئات المنازل، إثر فيضان ضخم وقع قبل أقل من ثلاثة أسابيع، مما أدى لإعلان منطقة كوارث في الولاية وعلى المستوى الاتحادي.

وعرض السكان أمس مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت كميات من المياه الموحلة تجري في الأنهار الصغيرة وعلى الطرق، بينما دمرت منزلاً متنقلاً وأسقطت أشجاراً على الطريق.