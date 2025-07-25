مواقع بريطانيا الإباحية تبدأ مهمات التحقق من العمر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) عن أن حوالي 6000 موقع إلكتروني يسمح بمحتوى إباحي في المملكة المتحدة سيبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة بالتحقق مما إذا كان عمر المستخدمين يزيد عن 18 عامًا.

صرحت الليدي ميلاني داوز، الرئيسة التنفيذية للهيئة، لـ(بي بي سي): "بدأنا نرى ليس مجرد أقوال، بل أفعالًا من قطاع التكنولوجيا" لتحسين سلامة الأطفال على الإنترنت.

وأضافت: "لم يسبق لأي دولة أخرى أن اتخذت" مثل هذه الإجراءات، ولم تحصل على التزامات من العديد من المنصات، بما في ذلك منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، بشأن التحقق من العمر".

لكن هيئة بي بي سي علمت أن موقعًا إباحيًا رئيسيًا واحدًا على الأقل يعمل في المملكة المتحدة لا يبدو أنه يشترط التحقق من العمر حتى صباح الجمعة.

ولا يزال الخبراء متشككين في فعالية عمليات التحقق من العمر التي تجريها "أوفكوم" ومدى سهولة تجاوزها على الأشخاص، وخاصة الأطفال.

التزامات

وصرحت "أوفكوم" يوم الخميس، في تصريح خارجي، أن المزيد من المنصات، بما في ذلك "ديسكورد" و"إكس" (المعروف سابقًا باسم "تويتر") وتطبيق التواصل الاجتماعي "بلو سكاي" وتطبيق المواعدة "غريندر"، قد وافقت على إدخال عمليات التحقق من العمر.

وكانت الهيئة التنظيمية قد تلقت بالفعل التزامات من مواقع مثل Pornhub - موقع المواد الإباحية الأكثر زيارة في المملكة المتحدة - ومنصة التواصل الاجتماعي Reddit.

يبدو أن متطلبات التحقق من العمر على Reddit قد دخلت حيز التنفيذ في مجموعة واسعة من منتدياتها الفرعية الفردية والمتخصصة في مواضيع محددة، مثل تلك المخصصة لمناقشات الكحول.

وصرح وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل لبرنامج Newsbeat على بي بي سي بأن القواعد الجديدة في المملكة المتحدة تُطبّق "المنطق السليم" في تنظيم الإنترنت.

وقال: "نحن معتادون جدًا على إثبات أعمارنا في العديد من مجالات الحياة المختلفة حاليًا، ومن المنطقي أن نفعل ذلك بشكل أكثر حزمًا عندما يتعلق الأمر بالنشاط عبر الإنترنت".وأضاف: "أعتقد أن الناس يعتقدون أنه من الغريب أن يتم التحقق من العمر عند شراء علبة Monster، بينما لا يتم التحقق من العمر عند الوصول إلى مواد معينة عبر الإنترنت".

وعلى صلة، صرح كريس شيروود، الرئيس التنفيذي لجمعية NSPCC الخيرية للأطفال، بأن القواعد الجديدة الصادرة يوم الجمعة تعني أن الخدمات "لم تعد قادرة على التهرب من واجبها في حماية الأطفال".

وأضاف أن "الوقت قد حان لشركات التكنولوجيا لتتدخل" وتمنع الأطفال من مواجهة محتوى ضار على منصاتها.

وقال: "يجب ألا يتحمل الأطفال، وأولياء أمورهم، وحدهم مسؤولية الحفاظ على سلامتهم على الإنترنت".