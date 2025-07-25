سي إن إن عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: كان لدينا وقف إطلاق نار مكننا من إدخال مساعدات لكن حماس خرقته

افادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بأن "كان لدينا ​وقف إطلاق نار​ مكننا من إدخال مساعدات لكن حماس خرقته"٬ مشيرة الى اننا "نعمل مع قطر ومصر فهم أذكياء ومهرة وأتوقع أن نحقق بعض النجاح".

