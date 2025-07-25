مقتل 30 شخصا بهجمات لقوات الدعم السريع في قرية بغرب السودان

اعلنت مجموعة محامو الطوارئ لمراقبة الحرب في السودان ان "​قوات الدعم السريع​ قتلت 30 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال في هجوم استمر يومين على قرية في غرب البلاد". وأوضحت المنظمة ان "الهجمات وقعت الأربعاء والخميس واستهدفت قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان".

