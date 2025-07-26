شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو حزب الدستور فى أسوان والنوبة والشرقية ومطروح يجتمعون للاستعدادات للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، اجتماعًا مع عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة في مقر الحزب بالقاهرة. وقد ضم الاجتماع للمرة الأولى مرشحى أمانات أسوان و النوبة و الشرقية و مطروح و تناول الاجتماع عدة موضوعات هامة تتعلق بالاستعدادات اللازمة للانتخابات، حيث تم مناقشة جاهزية الحملات الانتخابية وتقييم وضع الدوائر الانتخابية وأعضاء الحزب في تلك الدوائر.

كما تم بحث خيارات الترشح، سواء كمرشحين فرديين أو ضمن قوائم، بالإضافة إلى استعراض القاعدة الشعبية والتحالفات المفضلة، وتحديد المقر الانتخابي الأنسب. واتفق المجتمعون على طرح بدائل للشعار الانتخابي وعناصر الحملة ومتطلبات الدعاية وآليات التواصل مع الجماهير.

كما تم استعراض آراء الأعضاء من محافظات لم تُطرح في الاجتماع السابق، مثل الشرقية وأسوان ومطروح، إضافة إلى استكمال رؤى الأعضاء من الغربية والقاهرة والإسكندرية.

حضر الاجتماع كل من:

* الأستاذ أحمد عيد، أمين الحزب بالشرقية

• الأستاذ محمد الشوبكي، أمين الصندوق بالشرقية

• الأستاذ هاني يوسف، القيادي البارز بالحزب بأسوان

• الأستاذة أماني الصباح، القيادية البارزة بالحزب في الغربية

• الأستاذة فائقة عطية، القيادية بالحزب بالعلمين و مطروح

• الأستاذ عمرو كيلاني، القيادي بالحزب بالقاهرة

• الأستاذة إكرام الجزار، رئيس لجنة المعلومات ودعم اتخاذ القرار

يأتي هذا الاجتماع في إطار استعداد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعزيز تواجده السياسي في الشارع المصرى