شكرا لقرائتكم خبر عن العدل يعقد مؤتمرا انتخابيا بالأقصر دعما لمرشحه فى انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب العدل مؤتمرا انتخابيا حاشدا بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بحضور الآلاف من أهالى مدينة ومركز إسنا، دعما لمرشحه في انتخابات مجلس الشيوخ محمد أبو الغيط، وسط تفاعل شعبي كبير يعكس تنامي حضور الحزب في صعيد مصر.

وشهد المؤتمر أجواءً من الحماس والاهتمام السياسي الواسع، عكست ثقة المواطنين في خطاب حزب العدل وتواصله المستمر مع قواعده في صعيد مصر، في إطار استعداداته القوية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وتأكيده على أن التغيير يبدأ من القاعدة، عبر مشاركة شعبية حقيقية في اتخاذ القرار.

وفي مستهل المؤتمر، ألقى النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، كلمة عبر فيها عن اعتزازه الكبير بالتواجد بين أهالي إسنا، مؤكدًا أن العلاقة بين الحزب وأبناء المدينة ليست وليدة اللحظة ولا تقتصر على المناسبات الانتخابية، بل هي امتداد لسنوات من العمل المشترك.

وقال قناوي "إذا كانت الأقصر هي أحدث محافظة في مصر، فهي أقدم عاصمة في العالم، وإسنا كانت وستظل بوابة من بوابات التاريخ والانتماء".

وأشار قناوي، إلى أن حزب العدل سبق أن مثل إسنا في البرلمان من خلال النائبة زينب السلايمي، وخاض الانتخابات فيها عبر المرشح الشاذلي البحيري، الذي واصل العمل مع المواطنين لخمس سنوات رغم عدم فوزه، في تجسيد واضح لنهج الحزب القائم على الاستمرارية وخدمة الناس.

وأعربت النائبة السابقة زينب السلايمي عن فخرها بالانتماء لحزب العدل، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من النائب عبد المنعم إمام خلال تجربتها البرلمانية، وأكدت دعمها الكامل للمرشح محمد أبو الغيط، متمنية له التوفيق في خوض السباق الانتخابي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو المكتب السياسي، أنه لم يكن يرى جدوى من العمل السياسي حتى عام 2020، إلى أن التقى بالنائب عبد المنعم إمام قائلا “كنت أرى أن العمل السياسي مضيعة للوقت، لكن هذا التصور تغيّر بعد احتكاكي بحزب العدل، وجدت أشخاصًا جادين، منشغلين بقضايا الناس، يسعون لفهم المشكلات وتحليلها واقتراح حلول عملية.”

وأضاف “لذلك قررت أن أكون جزءًا من هذه التجربة، وأدعو الجميع للمشاركة معنا في بناء بديل حقيقي يليق بهذا البلد.”

وفي ختام الكلمات، وجه مرشح الحزب لمجلس الشيوخ عن دائرة الأقصر، محمد أبو الغيط، كلمة إلى أبناء المحافظة، قال فيها “البناء يبدأ بالحرية.. وأنتم يا أهالي الأقصر كنتم وما زلتم أحرارًا، فاختاروا من تشاؤون”، مؤكدًا التزامه الكامل بخدمة المواطن وتمثيل قضاياه بصدق وشجاعة تحت قبة البرلمان.

وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بكلمته أن أرقام الحكومة تشير إلى أن 60٪؜ من شعب الأقصر تحت خط الفقر، وهذا لم يعد متصورا فى مدينه مفترض أن تكون مصدر الجذب الأول للسياحة والدولار في مصر.

وأوضح إمام، اتفقنا على القائمة، ولم نتفق على الفردي"، في إشارة واضحة إلى أن ما يُشاع عن اتفاق داخل التحالف الوطني حول مرشحي الفردي ليس إلا اشاعة سياسية يمارسها البعض لتضليل الناخبين، مؤكداً أن الكلمة الفاصلة ستكون لصندوق الاقتراع وحده ولإرادة الناخبين، لا لشىء اخر.

وتابع حديثه مؤكدا، "أننا فى العدل أثبتنا أن انحيازنا الدائم كان وسيظل للمواطن وهمومه، وأننا نشيد حين يستلزم الأمر ونعارض حين نرى خطأ وهذه هى المعارضة الإصلاحية التى نتبناها ونؤمن بها، كما فعلنا في الملفات المفصلية مثل قانون الإيجار القديم، وقانون البناء الموحد، والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالاقتراض.

كما لفت إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات القومية، مشيراً إلى أن القطار السريع كان يجب أن تبدأ مرحلته الاولى من الإسكندرية بأسوان وليس من السخنة العلمين، مشيرا إلى أن حزب العدل هو الوحيد الذي تحدث عن سحب قطارات الـVIP من خط الصعيد واستبدالها بالقطارات الروسي باسعار مضاعفة، وهكذا يجب أن تكون وظيفة النائب أنه ينوب عن الأمة المصرية كلها .

مؤتمر حزب العدل بالاقصر

جانب من مؤتمر حزب العدل بالاقصر